Başkan Akın: "Kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım"
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Başkan Akın: "Kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Akın: 'Kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Yaşam alanlarımızı paylaştığımız sahipsiz dostlarımızı yaşatmak için hepimize görev düşüyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Yaşam alanlarımızı paylaştığımız sahipsiz dostlarımızı yaşatmak için hepimize görev düşüyor. Kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım" dedi.

Başkan Çetin Akın, kahvehaneci esnafı ve vatandaşlarla buluştu, ardından Turgutlu Belediyesinin yenilenen geçici hayvan bakım evini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi. Başkan Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ve Mithat Erden, Esnaf Kefalet Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Kahveciler Odası Başkanı Cenk Vatansever ile birlikte güne Yıldırım Mahallesi Muhtarı Halil Turhan'ın düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katılarak başladı. Kahvaltının ardından Alankuyu kahvehanelerini ziyaret eden Başkan Çetin Akın ve beraberindekiler kahvehane esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Akın çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yenilenen geçici hayvan bakım evini inceledi

Başkan Çetin Akın, Alankuyu kahvehanelerini ziyaretinin ardından sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yapıldığı, gerçekleştirilen çalışmalarla yenilenen Turgutlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ni, başkan yardımcıları Evren Erbaş Ser, Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Mithat Erden ile birlikte yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu ile ilgili ekiplerden bilgi aldı. Gün içerisinde gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Alankuyu kahvehanelerimizde esnafımız ve hemşehrilerimizle buluştuk. Ziyaretlerimiz esnasında vatandaşlarımıza çalışmalarımız hakkında bilgiler aktardık ve onların görüşlerini, önerilerini dinledik. Alankuyu kahvehanelerimizi ziyaretimizin ardından sokakta yaşayan sahipsiz can dostlarımızın bakım ve tedavilerini gerçekleştirdiğimiz ve yenilediğimiz geçici hayvan bakım evine giderek yapılan çalışmaları inceledik. Sahipsiz canlarımızın güvenli ve temiz ortamda, daha iyi şartlarda bakılmasını sağlamak ve daha modern bir yaşam alanı kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaşam alanlarımızı paylaştığımız sahipsiz dostlarımızı yaşatmak için hepimize görev düşüyor. Kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım" dedi. - MANİSA

Başkan Akın: 'Kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım'
Başkan Akın: 'Kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım'
Başkan Akın: 'Kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım'
Başkan Akın: 'Kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım'
Başkan Akın: 'Kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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