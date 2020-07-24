Başkan Akgün, Lozan Antlaşması'nın 97'nci yılını kutladı Lozan Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda Türkiye'nin kendi geleceğini sadece kendisinin belirleyeceğinin tescillenmesi olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün dahi Lozan'dan çıkartılacak çok önemli dersler var" dedi.

Lozan Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda Türkiye'nin kendi geleceğini sadece kendisinin belirleyeceğinin tescillenmesi olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün dahi Lozan'dan çıkartılacak çok önemli dersler var" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Lozan Antlaşması'nın 97'nci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

"Türk devletinin siyasi zaferi kanıtlanmıştır"

Kurtuluş Savaşı ile ağır bedeller ödeyerek kazanılan başarılara ekonomik, siyasi ve hukuki alanda da zafer ekleyen Lozan Antlaşması'nın 97'nci yıldönümünün kutlandığına dikkat çeken Başkan Akgün, mesajında şu ifadelere yer verdi: "24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması, Türkiye'nin parçalamasına yönelik olarak hazırlanan Sevr Antlaşması'nın da geçerliliğini yitirdiğinin belgesidir. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda Türkiye'nin geleceğini yalnızca Türkiye'nin belirleyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bugün dahi Lozan'dan çıkartılacak çok önemli dersler vardır. Lozan Barış Antlaşması ile de, Türk devleti dış politika ve siyasi zaferini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Lozan Antlaşması aynı zamanda kurulacak olan Cumhuriyetin de dış politikasının temel anlayışını da ortaya koymuştur. Bu anlayış Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün belirtildiği gibi 'Yurtta barış, dünyada barıştır."

"Lozan'la taçlandırılmıştır"

Başkan Akgün, mesajına şu cümlelerle devam etti: "Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesi Lozan Antlaşması'yla taçlandırılmıştır. Bu açıdan, Türkiye'nin kurtuluşunun ve kuruluşunun, dünya devletleri tarafından kabul edildiği antlaşma olan Lozan Barış Antlaşması'nın 97'inci yıldönümünü, Cumhuriyet tarihimizin onurlu ve şerefli bir günü olarak bir kez daha kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş belgesi olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının yıldönümünü kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan'daki dik duruşuyla ülkemizi başarı ile temsil eden İsmet İnönü başta olmak üzere emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA