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Başkan Akçadurak mahalle muhtarıyla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Akçadurak mahalle muhtarıyla buluştu

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, mahalle muhtarları ile Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde bir araya geldi.

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, mahalle muhtarları ile Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde bir araya geldi.

Muhtarların yerel yönetimdeki yeri ve önemine dikkat çeken Başkan Akçadurak, Muhtarlık teşkilatının vatandaş ve yerel yönetim arasında önemli işlevler üstlenmektedir. Amacımız mahallelerimize daha fazla odaklanmak ve daha geniş şekilde istişarelerde bulunmak. Sizlerin talep ve önerileri ile mahallelerimizin ihtiyaçlarını bu süre zarfında hızlı şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu akşamda Termal ve Kayağın Merkezi göz bebeğimiz Murat Dağı'nda kıymetli Muhtarlarımızla bir araya gelerek Gediz Merkez, Ilıca Termal Tatil Köyü ve Murat Dağı Termal Kayak Merkezinde gerçekleşen, devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişi gerçekleştirildik" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Akçadurak mahalle muhtarıyla buluştu

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