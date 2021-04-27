Başkan Akay: "Zor günleri dayanışmayla aşacağız"
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Başkan Akay: "Zor günleri dayanışmayla aşacağız"

Başkan Akay: 'Zor günleri dayanışmayla aşacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, zor günleri dayanışmayla aşacaklarını söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, zor günleri dayanışmayla aşacaklarını söyledi.

Yeşiloba Mahallesi Muhtarlığında Muhtar Ali Yaylalı, Yeni Mahalle Muhtarlığında Muhtar İdris Demir azalar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Akay, vatandaşların aktardığı sorunları ve talepleri dinledi. Toplantıda hazır bulunan birim amirlerine gerekli talimatları veren Başkan Akay, daha sonra muhtar Ali Yaylalı ile birlikte mahallede gerçekleştirilmesi planlanan projelerin yapılacağı yerleri belirledi.

Muhtarlık toplantılarında Covid-19 pandemisinin toplumsal yaşamı olumsuz etkilediğine işaret eden Başkan Akay, belediyelerin gelirlerinde de çok ciddi düşüşler olduğunu aktardı. Tüm olumsuzluklara karşın Seyhanlılara en iyi hizmeti vermek için görev yaptıklarını dile getiren Başkan Akay, "Gelirlerimiz ciddi oranda düştü ancak şikayet etme ya da hizmet vermeme gibi bir durumda değiliz. Halkımızın mutluluğu, huzuru ve refahı için kısıtlı olan kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahallelerin acil ihtiyaçlarını muhtarlar ve vatandaşlarla yapılan toplantılarda belirleyip, hizmetleri de bu doğrultuda planladıklarını aktaran Akay, "Bu zor günleri dayanışmayla aşabiliriz. Seyhan Belediyesi olarak zor günlerde de Seyhanlıların yanında ve hizmetindeyiz. Halkımızın desteğiyle Seyhan'ı daha yaşanabilir, çağdaş, mutlu insanların yaşadığı bir kent haline getireceğiz" diye konuştu. - ADANA

Başkan Akay: 'Zor günleri dayanışmayla aşacağız'
Başkan Akay: 'Zor günleri dayanışmayla aşacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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