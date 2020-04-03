Başkan Akağaç esnafa eldiven ve maske dağıttı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Belediye tarafından esnaflara Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıldı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Belediye tarafından esnaflara Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıldı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Korona virüsü sebebiyle pazaryerinde pazarcı esnafımızla Korona virüs tehlikelerini istişare ettik. Bu nedenle maske ve eldivenle yapılacak alışverişlerin önemini belirttik. Emniyet ve Jandarma birimlerimizle beraber eldiven ve maske dağıtımı gerçekleştirdik. Pazar yerimizde tezgahlar arasında 3 metre olması konusunda zabıta ekiplerimiz gerekli tedbirleri aldı. Pazaryeri girişinde gerekli önelemler alınarak yoğunluk olması önlendi. İnşallah en kısa zamanda bu beladan milletimiz kurtulacak" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA