Başkan Ak, 'Yeni Türkiye'yi Lise Öğrencilerine Anlattı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Gençlik Buluşmaları programı kapsamında Keçiören Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün belirli aralıklarla hayata geçirdiği Gençlik Buluşması programı, bu kez Keçiören Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın konuşmacı olduğu söyleşinin ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Soru-cevap bölümünde, lise öğrencilerinden gelen ilginç sorulara samimi ve açık yüreklilikle cevap veren Ak, öğrencilerden büyük alkış aldı. İlkokul, ortaokul ve lise hayatını anlatan Ak, üniversiteyi bitirdikten sonra çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiğini ifade etti. Siyasi yaşamına AK Parti'de başladığını söyleyen Mustafa Ak, AK Parti'de çeşitli görevler yürüttükten sonra da 2009 yılında Keçiören Belediye Başkanı seçildiğini aktardı. Öğrencilik hayatının yanında siyasi yaşamına ilişkin deneyimlerini paylaşan Ak, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğine değinerek, Türkiye'de başkanlık sistemiyle yönetim modelinin modern bir çehre kazandığını belirtti. Başkan Ak, Türkiye'nin birinci Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türk milletinin doğrudan demokrasiye geçerek, lider olarak görmek istediği adayı seçme imkanına kavuştuğunu da kaydetti.

"Millet olarak üzerimize düşeni yapmalıyız"

Türkiye'deki yeni yönetim sisteminin sağlam zemine oturtulması için millet olarak herkesin elini taşın altına sokması gerektiğinin altını çizen Mustafa Ak, "Refaha ulaşmak ancak milletimizin topyekun mücadelesiyle mümkün olacaktır. Değişen ve gelişen Türkiye'nin kalkınma hızını el birliğiyle artırmak her Türk vatandaşının birinci vazifesidir. Bu büyük geminin sarsılmadan yol alması için hem bilimin hem de kültürel değerlerimizin bir arada yaşatılması ve ileriye taşınması gerekmektedir" dedi.

"Keçiören halkına kendinizi nasıl sevdirdiniz?"

Söyleşinin ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde lise öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Başkan Mustafa Ak, kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken keyifli anlar yaşandı. Abuzer Öcal isimli öğrencinin, "Keçiören halkına kendinizi nasıl sevdirdiniz? Şahsen ben de sizi çok seviyorum" sorusuna gülümseyerek cevap veren Ak, "917 bin nüfuslu bir ilçe olan Keçiören'de vatandaşlarımızın her birinin derdiyle dertlenerek, hüznüyle hüzünlenerek, onların gönüllerine dokunarak bu sevgi bağını oluşturduk. Bu sevgi tek taraflı olmamakla birlikte, ben de Keçiörenli vatandaşlarımı canı gönülden seviyorum. Makamda oturarak yöneticilik yapmak yerine; parkta, caddede, camide, taziye ziyaretlerinde, düğünlerde bulunarak; vatandaşlarımızla hasbihali eksik etmeyerek sevgi yumağını oluşturduk. Her zaman ifade ettiğim gibi büyük bir aile örneği olan Keçiören halkı benim için çok değerlidir" diye konuştu. - ANKARA