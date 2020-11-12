Başkan Acar Besni ilçesinin depreme hazır olup olmadığını sordu
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Başkan Acar Besni ilçesinin depreme hazır olup olmadığını sordu

12.11.2020 15:37 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:42
Başkan Acar Besni ilçesinin depreme hazır olup olmadığını sordu

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar, ilçenin depreme hazır olup olmadığını sordu.

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar, ilçenin depreme hazır olup olmadığını sordu.

Besni ilçesinin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde olduğunu öne süren Vakkas Acar, Besni ilçesinde kentsel dönüşüm projesinin biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Acar, "İlçemizin heyelan bölgesinde bulunan mahallelerini de hesaba katarsak olası bir depremde Allah korusun çok büyük can kayıplarının yaşanacağı görülüyor. Ama ne gariptir bununla ilgili hiçbir çalışma yok. Ben burada bütün yetkililere seslenmek istiyorum. Her şey bu kadar açık ve ortada görülüyor iken niçin bir önlem alınmıyor? Cirit Meydan mahallemizde yapılması gereken kentsel dönüşüm projesi ne oldu? Korupınar, Yenibesni ve Aşağı Sarhan Mahallelerimizde depremi bırakın aşırı bir rüzgarda bile yerle bir olacak konutlar var. Bunlarla ilgi bir çalışma var mıdır?" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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