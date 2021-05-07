Başkale'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
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Başkale'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilere destek veren ekipler, sosyal destek yardımı alan engelli ve yaşlılara maaşlarını ulaştırdı.

Evleri ziyaret eden ekipler, vatandaşların sıkıntılarını dinledi, imza karşılığında maaşlarını teslim etti.

Vatandaşlar da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür etti.

Başkale'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Başkale'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Başkale'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Başkale'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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