Başkale'de sahipsiz yavru köpeklere belediye sahip çıktı
09.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:16
Van'ın Başkale ilçesinde bulunan 2 yavru köpeğe, belediye ekipleri sahip çıktı.
Van'ın Başkale ilçesinde bulunan 2 yavru köpeğe, belediye ekipleri sahip çıktı.
Çaldıran Mahallesi'ndeki okul bahçesinde bulunan köpek yavrularını gören vatandaşlar, durumu belediye yetkililerine bildirdi.
Olay yerine gelen belediye ekipleri, yavru köpekleri bir araca koyarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne götürdü.
Yetkililer, yavru köpeklerin gerekli bakımlarının yapılacağını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur