Başkale'de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu
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Başkale'de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU - Haberler | Yerel

Başkale'de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu Van'ın Başkale ilçesinde Türkçe Öğretmeni Rahime Şener, düzenlediği uçurtma şenliğiyle öğrencilerinin gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Başkale'de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde Türkçe Öğretmeni Rahime Şener, düzenlediği uçurtma şenliğiyle öğrencilerinin gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

İlçeye bağlı Oğulveren Mahallesi'ndeki okulda görevli Şener, öğrencilerinin güzel bir gün geçirmelerini sağlamak için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'tan yardım istedi. Öğretmenin talebine kayıtsız kalmayan Solak, okula 40 uçurtma gönderdi. Mahalledeki açık alanda düzenlenen uçurtma şenliğine ilgi gösteren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte uçurtma uçurdu.

Mahallede gökyüzünü birbirinden farklı uçurtmalarla renklendiren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte unutamayacakları bir gün yaşadı. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, düzenlenen etkinlikten dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.

Şener ise çocukların güzel bir gün geçirdiğini belirterek, "Öğrencilerimizin mutluluklarına ortak olduğu için Kaymakamımız Asım Solak'a çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzda güzel bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımız uçurtma uçurarak eğlenceli anlar yaşadı" dedi.

Başkale'de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu
Başkale'de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu
Başkale'de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu
Başkale'de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU

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