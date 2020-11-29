Başkale'de kar yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkale'de kar yağışı etkili oldu

29.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:47
Başkale'de kar yağışı etkili oldu

VAN'ın Başkale ilçesi, yağan karla beyaza büründü.

VAN'ın Başkale ilçesi, yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede belediye ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde etkili olan sağanak yağış, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte Başkale ilçesini de beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede, esnaf iş yerlerinin önündeki karları temizlerken, belediye ekipleri de ulaşımda aksamaların olmaması için karla mücadele çalışması yaptı.

Sabah kar ile uyanan esnaf Hacı İbrahim Aydın, Başkale ilçesinde yılın 8 ayında kış mevsimi yaşandığını belirtti.

 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk ordusu için 'satılmış' diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Türk ordusu için "satılmış" diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Ekranların haşarı çocuğu Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! Duyunca çok şaşıracaksınız
Ekranların haşarı çocuğu Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! Duyunca çok şaşıracaksınız

Başkale'de kar yağışı etkili oldu
Başkale'de kar yağışı etkili oldu
Başkale'de kar yağışı etkili oldu
Başkale'de kar yağışı etkili oldu
Başkale'de kar yağışı etkili oldu
Başkale'de kar yağışı etkili oldu
Başkale'de kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

İlgili Haberler

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Osman Kavala Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Enes Batur Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil Diego Armando Maradona
Spor Samatta Ozan Tufan Şenol Güneş Samet Aybaba Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Bursa Bakan Nükleer Pazartesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkale'de kar yağışı etkili oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 14:43:03. #1.15#
title