Başkale'de İçme Suyu Çalışmaları

Başkale ilçesinde, Van Su ve Kanalizasyon İdaresince (VASKİ) yürütülen çalışmalar ile 4 mahallenin içme suyu sıkıntısı giderildi.

İlçede 16 mahallenin yaşadığı içme suyu sıkıntısının giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

VASKİ Başkale Şube Şefliği ekipleri, 4 mahallenin su sıkıntısını giderirken, 12 mahallenin de su sıkıntısını çözmek için bayramda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VASKİ Başkale Şube Şefi Taner Başhan, kente 55 kilometre uzaklıktaki Çakırdoğan Mahallesi'nde dağlık alanda yürütülen çalışmaları inceledi.

Başhan, yaptığı açıklamada, kentin içme suyu ve altyapı gibi sıkıntılarının giderilmesi için belirledikleri tespitler doğrultusunda projeler geliştirdiklerini söyledi.

Birçok mahallenin su sıkıntısını giderdiklerini anlatan Başhan, "Vatandaşın temel sorunu olan su sıkıntısını gidermek için bayram tatili demeden vatandaşlarımıza çiftte bayram yaşatmak için çalışıyoruz. İlçede 16 mahalleye 64 kilometrelik bir alanda adeta dağları delerek su vereceğiz." dedi.

16 mahallede çalışmaların son aşamada olduğunu belirten Başhan, vatandaşların önceden kullandığı suyun çok daha fazlasına kavuşacağını, bunun için de çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Suya kavuşan mahalle sakinleri de yetkililere teşekkür etti.