Başkale'de arazide eroin, silah ve mühimmat ele geçirildi
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Başkale'de arazide eroin, silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale'de arazide eroin, silah ve mühimmat ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU - Haberler | Güncel

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında toprağa gömülü eroin, silah ve mühimmat ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında  toprağa gömülü eroin, silah ve mühimmat ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale'ye bağlı Bölekli Mahallesi kırsalında arazide arama-tarama çalışmaları yaptı. Ekipler taşların arasına gizlenmiş toprağa gömülü 3 kilo 835 gram eroin ile 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ile şarjörü, 24 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait 7.62 mm çapında mühimmat ve 32 Bixi makineli tüfeğe ait mühimmat ele geçirildi.  Eroin ve diğer mühimmatlara el konulurken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

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