Başkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
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Başkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

05.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:15
Başkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkale İlçe Komutanlığına bağlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Aramada 14 kişilik minibüsle batı illerine götürülmek istenen 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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