Başkale Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Van'ın Başkale Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.
BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.
Belediyede görev yapan 26 memurun 2022-2023 yıllarını kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile Bem-Bir Sen Van Şube Başkanı Harun Altın tarafından imzalandı.
İmza töreninde konuşan Solak, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
Sizce, #Memur alımlarında #mülakat yapılmalı mı?— Haberler (@Haberler) December 30, 2021
AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri
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