Başkale Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Belediyede görev yapan 26 memurun 2022-2023 yıllarını kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile Bem-Bir Sen Van Şube Başkanı Harun Altın tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Solak, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet