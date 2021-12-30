Başkale Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı - Haberler
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Başkale Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Başkale Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Belediyede görev yapan 26 memurun 2022-2023 yıllarını kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile Bem-Bir Sen Van Şube Başkanı Harun Altın tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Solak, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Başkale Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

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