"Başka Kapı" oyununun prömiyeri Üsküdar'da yapıldı
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"Başka Kapı" oyununun prömiyeri Üsküdar'da yapıldı

21.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 21.11.2020 20:08

Bende Sanat'ın yeni oyunu "Başka Kapı"nın ilk gösterimi, Altunizade Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Bende Sanat'ın yeni oyunu "Başka Kapı"nın ilk gösterimi, Altunizade Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen gösterime, tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Dizi ve tiyatro oyuncusu Samet Demir'in yazıp yönettiği "Başka Kapı" oyunu, çoklu kişilik bozukluğu hastası Veli'nin evine hırsızlık yapmak için giren Ali'nin hikayesini konu ediniyor.

Demir, gösterim sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bende Sanat olarak ilk kez yetişkin oyunu sahnelediklerini belirterek, "2 yıl önce böyle bir oyun yazma fikrim olmuştu. Nihayet bu sene temmuz ayında bitirdim. Kültür ve Turizm Bakanlığından sahnelemek için destek aldık, oyuncu kadromuzu az tutarak provalara başladık." dedi.

Demir, oyunun ana temasının "Harabat ehlini hor görme zakir/Definelere malik nice viraneler var" beyiti olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kendi kişiliğini kaybeden bir karakterin çoklu kişilik bozukluğu olan bir başka karakterde kendini tekrar bulmasını anlatıyoruz. Bu süreçte alınacak tedbirlere karşı hareket edeceğiz. Niyetimiz aralık ayında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gala yapmak. Eğer herhangi bir kısıtlama olmazsa Üsküdarlı tiyatroseverlerle aralık ayında tekrar buluşacağız."

Oyunda, Demir'in yanı sıra Hakan Hüseyin Gül, İsmail Kavrakoğlu, Cem Çakır, Batuhan Taşlıçay ve Ömer Açıkgöz rol alıyor.

Müzikleri Tuğrulhan Şen ve Yusuf Gongacül tarafından yapılan oyunun ışık tasarımını Yunus Goncagül, dekor tasarımını ise SZD Tasarım üstleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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