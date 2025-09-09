Başka Bir Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Başka Bir Sen filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyiciyi ekrana kilitleyen yapım, sinema salonlarındaki başarısını televizyon yayınlarıyla da sürdürüyor. Bu nedenle Başka Bir Sen hakkında merak edilen detayları; konusu, hikâyesi ve oyuncu kadrosunu sizler için derledik.

BAŞKA BİR SEN FİLMİ KONUSU

Hayatında hiçbir şeyin yolunda gitmediği Mümtaz, yine sorunlarla dolu bir günün içinde Derya ile karşılaşır. Ancak bu karşılaşma beklenmedik bir kazayla sonuçlanır. Yaşanan bu olay, ikisini de geri dönüşü kolay olmayan zorlu bir sürecin içine sürükler. Mümtaz ve Derya, hem aile olmanın getirdiği sınavlarla hem de aşkın dayanıklılığını ölçen engellerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

BAŞKA BİR SEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu filmin senaryosu, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan tarafından kaleme alınmıştır. Oyuncu kadrosunda ise Giray Altınok, Ezgi Mola, Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi başarılı isimler yer almaktadır.

BAŞKA BİR SEN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Komedi unsurlarını güçlü bir hikâye ile harmanlayan film, sevilen oyuncuları bir araya getiriyor. Başka Bir Sen'in çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.