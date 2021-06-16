Başka bir kadınla yakalanan Ali Küçükbalçık, eşi Kibariye'ye aşk dolu pozunu paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Küçükbalçık, kendisini affeden eşiyle fotoğrafını paylaşarak "Mutluyuz" mesajı verdi.

Ünlü şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz haftalarda bir kadınla el ele görüntülenen eşi Ali Küçükbalçık'ı "Bilmem neler için yuvamı yıkmam" diyerek affetti. Evlilikleri gündeme bomba gibi düşen çiftten yeni paylaşım geldi.

İHANET HABERLERİNDEN SONRA İLK KARE

Daha önce de ihanet, ayrılma ve barışma gibi haberlerle gündeme gelen çift, bu krizin de üstesinden geldi. Küçükbalçık Instagram hesabından Kibariye'nin kendisine gülümseyerek baktığı bir fotoğrafı paylaşarak mutluluk mesajı verdi.

"BİLMEM NELER İÇİN YUVAMI YIKMAM"

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler ardından açıklama yapan Kibariye, "Gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki görüntüleri Ali'ye soracağım. Bana orijinal delil lazım. Bu yuvayı 24 sene ayakta tuttum. Bilmem neler için yuvamı yıkamam" demişti.