Başka bir araca çarpıp sinyalizasyon direğini deviren otomobilin sürücüsü yaralandı

ANTALYA'da kavşakta bir otomobile çarpıp kaldırıma çıkarak sinyalizayson direğini deviren otomobilin sürücüsü Ali Aktaş ağır yaralandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kavşakta bir otomobile çarpıp kaldırıma çıkarak sinyalizayson direğini deviren otomobilin sürücüsü Ali Aktaş ağır yaralandı. Diğer aracın sürücüsü ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Hal Kavşağı yan yolunda meydana geldi. Havalimanı istikametine giden Ali Aktaş yönetimindeki 07 AHZ 711 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Faruk Yılmaz yönetimindeki 07 AIB 896 plakalı otomobile çarptı. Ardından kaldırıma çıkan otomobil, refüjdeki sinyalisazyon direğini devirdi.

Kazaya karışan ikinci otomobilde bulunan Naci Güner, "Bize yeşil ışık yandıktan sonra hareket ettik. Ancak bize çarpan aracın hızla geldiğini gördüm. Kırmızı ışıkta geçip, adeta uçuyor gibiydi" dedi.