Başka bir araca çarpıp sinyalizasyon direğini deviren otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başka bir araca çarpıp sinyalizasyon direğini deviren otomobilin sürücüsü yaralandı

Başka bir araca çarpıp sinyalizasyon direğini deviren otomobilin sürücüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da kavşakta bir otomobile çarpıp kaldırıma çıkarak sinyalizayson direğini deviren otomobilin sürücüsü Ali Aktaş ağır yaralandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kavşakta bir otomobile çarpıp kaldırıma çıkarak sinyalizayson direğini deviren otomobilin sürücüsü Ali Aktaş ağır yaralandı. Diğer aracın sürücüsü ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Hal Kavşağı yan yolunda meydana geldi. Havalimanı istikametine giden Ali Aktaş yönetimindeki 07 AHZ 711 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Faruk Yılmaz yönetimindeki 07 AIB 896 plakalı otomobile çarptı. Ardından kaldırıma çıkan otomobil, refüjdeki sinyalisazyon direğini devirdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Ali Aktaş, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer aracın sürücüsü Faruk Yılmaz'a ise ayakta müdahale edildi, ardından kontrol amacıyla hastaneye gönderildi.

Kazaya karışan ikinci otomobilde bulunan Naci Güner, "Bize yeşil ışık yandıktan sonra hareket ettik. Ancak bize çarpan aracın hızla geldiğini gördüm. Kırmızı ışıkta geçip, adeta uçuyor gibiydi" dedi.


Başka bir araca çarpıp sinyalizasyon direğini deviren otomobilin sürücüsü yaralandı

Başka bir araca çarpıp sinyalizasyon direğini deviren otomobilin sürücüsü yaralandı

Başka bir araca çarpıp sinyalizasyon direğini deviren otomobilin sürücüsü yaralandı

Başka bir araca çarpıp sinyalizasyon direğini deviren otomobilin sürücüsü yaralandı

Başka bir araca çarpıp sinyalizasyon direğini deviren otomobilin sürücüsü yaralandı

Başka bir araca çarpıp sinyalizasyon direğini deviren otomobilin sürücüsü yaralandı

Başka bir araca çarpıp sinyalizasyon direğini deviren otomobilin sürücüsü yaralandı

İnternetten hediye puan karşılığında aldığı spiral makinası hayatına mal oluyordu

İnternetten hediye puan karşılığında aldığı spiral makinası hayatına mal oluyordu

 İSTANBUL-KADIKÖY'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

Muratpaşa, Ali Aktaş, Otomobil, Kaza, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title