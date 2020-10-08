Başiskele'de korona denetimlerine devam

Başiskele'de korona virüs ile mücadele aralıksız devam ederken, halk sağlığının korunması için denetimler sahada sürüyor.

Başiskele'de korona virüs ile mücadele aralıksız devam ederken, halk sağlığının korunması için denetimler sahada sürüyor.

Başiskele'de yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde Başiskele Kaymakamlığı koordinesinde yapılan korona virüs denetimleri Kaymakam İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlçe Emniyet Müdürü Turhan Aksoy, İlçe Sağlık Müdürü Münevver Gonca Set ve diğer daire amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında Vezirçiftliği Mahallesi'nde bulunan iş yerleri, kıraathaneler denetlendi. Denetimlerde esnaf ve vatandaşların maske kullanımı, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve temizlik kurallarına uymaları hususlarında uyarılar ve denetlemeler yapıldı.

Denetimlerde vatandaşların büyük oranda tedbirlere uyduğunu vurgulayan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Covid-19 salgını ile mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarımız ile koordineli olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Fakat bu zorlu süreci en az kayıp ile atlatmak için her bir vatandaşımıza sorumluluk düşüyor. Hep birlikte kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için rehavete kapılmadan tedbirlere riayet edelim" dedi.

Denetimler sırasında vatandaşlarla da sohbet imkanı bulan Başkan Özlü, 14 yaşındaki küçük mucit Yakup Arda Şağban ile hasbihal etti. Vezirçiftliğİ Mahallesi'nde ikamet eden İdris ve Hatice Şağban çiftinin 2 çocuğundan biri olan Yakup Arda Şağban, elektronik aksesuarlar ile geliştirdiği kırmızı renkte ve alevli ismini verdiği bisikletine yaptığı düzeneği Başkan Özlü'ye anlattı. Başiskele'de özel yetenekli öğrencilere büyük destek veren Belediye Başkanı Yasin Özlü, yaptığı icat ile yerel basının da dikkatini üzerine çeken Yakup Arda'ya sonraki projelerinde destek sağlayacaklarının sözünü verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı