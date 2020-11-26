Başiskele'de kadına karşı şiddet duyarlılığı
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Başiskele'de kadına karşı şiddet duyarlılığı

26.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:09
Başiskele'de kadına karşı şiddet duyarlılığı

Başiskele'de kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamında bir AVM'de kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara turuncu maskeler dağıtıldı.

Başiskele'de kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamında bir AVM'de kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara turuncu maskeler dağıtıldı.

Başiskele Kaymakamlığı'nda Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplantı düzenlendi. Kaymakam İsmail Gültekin başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantında, toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması konusunda fikir alışverişi yapıldı. Toplantıda kadına yönelik şiddeti önlemede "Sıfır Tolerans Sıfır Vaka" sloganı ile için tüm ilçede seferberlik yapılması kararı alındı. m

Toplantı sonrasında Kaymakam İsmail Gültekin ve berberliğindeki heyet, ilçede bulunan bir AVM'de Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından açılan bilgilendirme standını ziyaret ettiler. Açılan stantta vatandaşlara "KADES" uygulaması hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara, Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününün sembol rengi olan turuncu maskeler dağıtıldı. - KOCAELİ

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Başiskele'de kadına karşı şiddet duyarlılığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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