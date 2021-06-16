Başiskele'de cadde ve sokaklar elden geçiyor
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Başiskele'de cadde ve sokaklar elden geçiyor

Başiskele'de cadde ve sokaklar elden geçiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ilçesindeki cadde ve sokaklar asfaltlama ve terasman çalışmaları ile yenileniyor.

Kentin birçok noktasında önemli üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerindeki caddelerde yol konforunu arttırıcı çalışmalarıyla şehir trafiğini rahatlatıyor. Başiskele ilçesi Kullar Merkez, Yeniköy Cevizli Caddesi ve Karadenizliler Mahallesi'nde 4 sokakta da üstyapı çalışmalarıyla güvenli ve konforlu yollar yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen taleplere cevap vererek çalışmalarını bir bir hayata geçiriyor.

KULLAR GİRİŞİ ESTETİK BİR GÖRÜNTÜYE KAVUŞTURULDU

Başiskele illçesi Kullar mevki girişi olan Mehmet Ağa Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde asfaltlama çalışması yapıldı. Böylece Kullar girişi estetik bir görüntüye kavuşturuldu. 350 ton asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi Kullar merkez Karamürsel Caddesi meydanını asfaltladı.

YENİKÖY CEVİZLİK CADDESİ'NDE TERASMAN ÇALIŞMASI

Yeniköy Merkez Cevizlik Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından terasman yol düzenleme çalışması yapılarak bölge asfalta hazırlanıyor. Terasman çalışmalarının tamamlanması sonrası son derece işlek olan 450 metre uzunluktaki Cevizli Caddesi'nde 1200 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek.

KARADENİZLİLER MAHALLESİ'NDE DÖRT SOKAK ASFALTLANACAK

Başiskele Sanayi yakınındaki Karadenizliler Mahallesi Kirazlı Sokak'ta asfalt serimi tamamlanırken, Can, Akyol ve Işıklı Sokakta terasman çalışmaları yapılıyor. Sokaklar asfaltlama öncesi terasman çalışması yapılarak asfalta hazır hale getiriliyor.

Kaynak: Bültenler

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