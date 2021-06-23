Başiskele Belediyespor'da Serdar Tuncay dönemi

Başiskele Belediyespor'un olağan genel kurulu toplantısında yeni Başkan Serdar Tuncay oldu.

Başiskele Belediyespor'un olağan genel kurulu toplantısında yeni Başkan Serdar Tuncay oldu.

Başiskele Belediyespor kulüp binasında gerçekleştirilen toplantıya, yönetim kurulu üyeleri ve bazı sporcular katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Başiskele Belediyesi Koordinatörü Serdar Tuncay, yaklaşık 13 yıldır başkanlık görevini yürüten Recep Çalık'tan görevi devraldı. Yönetim kurulunun da tamamen değiştiği toplantıda Serdar Tuncay, yaptığı hizmetlerden dolayı Çalık'a teşekkür etti. Tuncay, "Başiskelemiz'de spor kültürünü yaygınlaştırmak ve başarılı sporcular yetiştirmek için bu yola çıktık. Sadece futbol branşında değil, masa tenisi, jimnastik, basketbol, voleybol, izcilik gibi spor dallarında da gençlerimizi bünyemize katacağız. Geleceğin milli sporcularını ilçemizden çıkarmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız inşallah" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı