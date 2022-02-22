Başiskele Belediyesi'nin personeline aile içi iletişim eğitimi verildi

Araştırmacı ve yazar Senai Demirci, Başiskele Belediyesi personeline aile içi iletişim konusunda eğitim verdi.

Eğitimde aile üyeleri arasındaki sorumluluk ve yükümlülükleri anlatan Senai Demirci, aile içinde doğru iletişim için gerekli olan unsurlar, anlama, dinleme ve beden dilinin aile içi iletişime etkilerini anlattı. Huzurlu ve güvenli toplumların kaynağının aileden ve kadından başladığını vurgulayan Demirci, aile içi iletişimin çok önemli olduğunu söyledi. Senai Demirci, "Eşler arasındaki iletişim ve ilişki ailenin ilk çocuğudur. Özellikle aile içi iletişimde bu çocuğa karşı oldukça hassas olunmalıdır" dedi.

Yaklaşık iki saat kadar süren eğitimin ardından Başiskele Belediye Başkanı Yardımcısı Sema Arat, ünlü şair ve yazar Senai Demirci'ye çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ