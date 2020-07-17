Başından vurulmuş halde bulunan asker hastaneye kaldırıldı
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Başından vurulmuş halde bulunan asker hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde kafasından yaralanmış olarak bulunan askeri personel için sağlık ekipleri seferber oldu.

Başından vurulmuş halde bulunan asker hastaneye kaldırıldı
17.07.2020 20:49 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:53

Aydın'ın Buharkent ilçesinde kafasından yaralanmış olarak bulunan askeri personel için sağlık ekipleri seferber oldu. Durumu ağır olduğu öğrenilen ve Nazilli Devlet Hastanesinde ameliyata alınan askerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığında meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlerin silah sesi duymalarının ardından başından vurulmuş halde buldukları mesai arkadaşları sözleşmeli Uzman Onbaşı H.T. (23) için herkes seferber oldu. 112 ambulansı ile Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı personelin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Ateşli silahla başından bir el vurulmuş halde bulunan personelin yaşatılması için sağlık ekipleri seferber oldu. Olayın nasıl geliştiği konusunda henüz bir bilgi alınamazken askeri personelin intihara teşebbüs etmiş olabileceği yönünde bilgiler alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Ali Soydemir/İHA)

Kaynak: İHA

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