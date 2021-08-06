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Basında ÖzÜ - Üniversite Tercih Rehberi

Basında ÖzÜ - Üniversite Tercih Rehberi
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Basında ÖzÜ - Üniversite Tercih RehberiMilliyetÖzyeğin ÜniversitesiKurucu: Hüsnü Özyeğin Rektör: Prof. Dr.

Basında ÖzÜ - Üniversite Tercih Rehberi

Milliyet

Özyeğin Üniversitesi

Kurucu: Hüsnü Özyeğin Rektör: Prof. Dr. Esra Gençtürk Kuruluş Tarihi: 2007 Bulunduğu il: İstanbul Akademik Birimleri: İşletme, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Hukuk, Mimarlık ve Tasarım fakülteleri, Uygulamalı Bilimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu ve Fen Bilimleri, İşletme ve Sosyal Bilimler enstitüleri bulunuyor. Akademik Personel Sayısı: Tam zamanlı 464, yarı zamanlı 157 akademik kadrosu var. Öğrenci Sayısı: 8. 259 Burs Olanakları: Özyeğin Üniversitesi'nde giriş kılavuz burslarının yanı sıra Yerleşme Başarı Sırası, Uluslararası Diploma, Destek, Şehit Çocuklarına Öğrenim Ücreti Muafiyeti, Gençlik ye Spor Bakanlığı Mutabakatı Sporcu, Özü Spor başlıkları altında zengin burs olanakları sağlanmakta. Yurt Olanakları: Toplam 2. 479 yatak kapasiteli yurdu bulunmakta. İkili Anlaşmaları: 41 ülkeden 150'den fazla kurumla 141 Erasmus anlaşması, 35 Global değişim anlaşması ve 18 uluslararası iş birliği bulunuyor.

İletişim Bilgisi: https://www. ozyegin. edu. tr

Kaynak: Habermetre

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