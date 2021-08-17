Basınçlı hava bastığı pet şişe gözünden ediyordu
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Basınçlı hava bastığı pet şişe gözünden ediyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Basınçlı hava bastığı pet şişe gözünden ediyordu Basınçlı hava basılan 5 litrelik pet şişe adeta bomba gibi patladı Deney yaptığını belirten lastik ustası: "Az daha gözümü kaybediyordum, pişman oldum, siz denemeyin" Antalya'da bir araç lastik tamircisi, eline alarak basınçlı hava uyguladığı...

Basınçlı hava bastığı pet şişe gözünden ediyordu

Basınçlı hava basılan 5 litrelik pet şişe adeta bomba gibi patladı

Deney yaptığını belirten lastik ustası:

"Az daha gözümü kaybediyordum, pişman oldum, siz denemeyin"

ANTALYA - Antalya'da bir araç lastik tamircisi, eline alarak basınçlı hava uyguladığı 5 litrelik pet şişe adeta bomba gibi patladı. Yaptığı deney ile adeta gözünü kaybetmek ile karşı karşıya kalan adam, "Ben pişman oldum. Siz asla denemeyin" diyerek uyarıda bulundu.

Antalya Aksu'da oto lastik tamir işi ile uğraşan Hakan İnce, kendisine ait iş yerinde canı sıkılınca pet şişe ile deney yapmak istedi. İnce'nin dükkan içerisinden alarak basınçlı hava uyguladığı 5 litrelik pet şişe bir anda adeta bomba patlar gibi patladı. Yaşadığı karşısında büyük şok yaşayan adamın korkusu yüzüne yansıdı. İnce yaptığı deney sonucuna gözünü kaybetmek ile karşı karşıya kaldı.

"Ben denedim pişman oldum"

Yaşadıklarını anlatan Hakan İnce, "Ben kendim lastik tamircisiyim. Dükkanda canımız sıkılırken bir deney yapalım dedik. Elimize bir şişe aldık. İçerisinde biraz da su vardı. Hava basıncı ile patlatmak istedik. Sonra biz patlattık. Patlattıktan sonra pişman olduk. Basınçlı hava elimi kırabilirdi, gözümü çıkarabilirdi. Siz siz olun bunu denemeyin. Ben denedim pişman oldum" diyerek uyarıda bulundu.

Basınçlı hava bastığı pet şişe gözünden ediyordu
Basınçlı hava bastığı pet şişe gözünden ediyordu
Basınçlı hava bastığı pet şişe gözünden ediyordu
Basınçlı hava bastığı pet şişe gözünden ediyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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