Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

06.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:29
Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 6 gün önce alışveriş dönüşü kaldırımda yürürken, başına yorgun mermi isabet eden liseli Hanife Büşra Konyar (17) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 6 gün önce alışveriş dönüşü kaldırımda yürürken, başına yorgun mermi isabet eden liseli Hanife Büşra Konyar (17) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polisin geniş kapsamlı araştırması ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalanan katil zanlısı Ömer Kaya (29) ise mahkemece tutuklandı.

Olay, perşembe günü, ilçe merkezindeki Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim- Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, kuzeni Şevval Keskin ile birlikte yürüdüğü sırada kaldırımda aniden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralanan Konyar, ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 6 gündür tedavi gören Konyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hanife Büşra Konyar'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olayın ardından polisin yaptığı kapsamlı çalışmayla merminin geldiği açıdan yola çıkılarak, 4 mahallede gerçekleştirilen araştırmalar sonucu merminin, Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden ateşlendiği belirlendi. Bölgede görülen araçtan takibe başlayan ekipler, şüpheli Ömer Kaya'ya ulaştı. Bölgede yapılan aramada boş mermi kovanı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından Kaya'nın, Hanife Büşra Konyar'ın yaralandığı anda bölgede olduğu anlaşıldı. Polis tarafından gözaltına alınan ve havaya ateş açtığını doğrulayan Ömer Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.


Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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