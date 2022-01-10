Basın mensuplarından Valiye İdareciler Günü ziyareti

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 4 basın mensupları 10 Ocak İdareciler günü nedeniyle Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret ederek gününü kutladı.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kent merkezinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Basın mensupları daha sonra 10 Ocak İdareciler Günü kapsamında Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Vali Ayhan basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Cemiyet üyeleri Vali Ayhan'ın İdareciler Gününü kutladı. Vali Salih Ayhan ise basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak iyi temennilerde bulundu. - SİVAS