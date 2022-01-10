Basın mensuplarından Valiye İdareciler Günü ziyareti - Haberler
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Basın mensuplarından Valiye İdareciler Günü ziyareti

Basın mensuplarından Valiye İdareciler Günü ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sivas'ta 4 basın mensupları 10 Ocak İdareciler günü nedeniyle Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret ederek gününü kutladı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 4 basın mensupları 10 Ocak İdareciler günü nedeniyle Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret ederek gününü kutladı.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kent merkezinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Basın mensupları daha sonra 10 Ocak İdareciler Günü kapsamında Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Vali Ayhan basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Cemiyet üyeleri Vali Ayhan'ın İdareciler Gününü kutladı. Vali Salih Ayhan ise basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak iyi temennilerde bulundu. - SİVAS

Basın mensuplarından Valiye İdareciler Günü ziyareti

Basın mensuplarından Valiye İdareciler Günü ziyareti

Basın mensuplarından Valiye İdareciler Günü ziyareti

Basın mensuplarından Valiye İdareciler Günü ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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