Basın İlan Kurumu Mersin Şube Müdürü Çetin Oranlı'ya ziyaret
Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Basın İlan Kurumu Mersin Şube Müdürü Çetin Oranlı'yı ziyaret etti.
Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Basın İlan Kurumu Mersin Şube Müdürü Çetin Oranlı'yı ziyaret etti.
Ziyarette, yargı ilanları başta olmak üzere, resmi ilan sistemi ve yerel basının durumu konuşuldu.
Oranlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurum görevi, çalışmaları, resmi ilan sistemi ve kentin yerel basını hakkında Başkan Kahveci'ye bilgi verdi.
Kahveci de yerel basını önemseyerek yakından takip ettiklerini kaydetti.
Kaynak: AA