Basın İlan Kurumu Mersin Şube Müdürü Çetin Oranlı'ya ziyaret
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Basın İlan Kurumu Mersin Şube Müdürü Çetin Oranlı'ya ziyaret

Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Basın İlan Kurumu Mersin Şube Müdürü Çetin Oranlı'yı ziyaret etti.

03.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:34
Basın İlan Kurumu Mersin Şube Müdürü Çetin Oranlı'ya ziyaret

Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Mersin Şube Müdürü 'yı ziyaret etti.

Ziyarette, yargı ilanları başta olmak üzere, resmi ilan sistemi ve yerel basının durumu konuşuldu.

Oranlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurum görevi, çalışmaları, resmi ilan sistemi ve kentin yerel basını hakkında Başkan Kahveci'ye bilgi verdi.

Kahveci de yerel basını önemseyerek yakından takip ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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