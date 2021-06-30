Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Aktaş'tan Vali Işık'a ziyaret
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Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Aktaş'tan Vali Işık'a ziyaret

Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Aktaş'tan Vali Işık'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ali Aktaş'ı makamında kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ali Aktaş'ı makamında kabul etti.

Kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Aktaş, kurumun Konya ve Karaman genelinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek bir süre sohbet ettiği konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Vali Işık, Aktaş'a kurum personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaretin sonunda Aktaş, günün anısına Basın İlan Kurumu tarafından basımı yapılan ve yazar Cemil Meriç'in hayatını ve fikirlerini anlatan "Türk Basınında Cemil Meriç" isimli kitabı Vali Işık'a hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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