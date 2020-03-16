Başıboş köpekler yaşlı adama saldırdı, hastanelik etti
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Bursa, 3. Sayfa

Başıboş köpekler yaşlı adama saldırdı, hastanelik etti

Başıboş köpekler yaşlı adama saldırdı, hastanelik etti Yaşlı adama sokak köpekleri saldırdı Bursa'da evinden markete gitmek isteyen 67 yaşındaki yaşlı adamı sokak köpekleri ısırdı.

16.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:07
Başıboş köpekler yaşlı adama saldırdı, hastanelik etti

Başıboş köpekler yaşlı adama saldırdı, hastanelik etti

Yaşlı adama sokak köpekleri saldırdı

BURSA - Bursa'da evinden markete gitmek isteyen 67 yaşındaki yaşlı adamı sokak köpekleri ısırdı. Köpeklerin arasında kalan yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adama 3 dikiş atıldı.

Olay, Çalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Veysel Çam, markete gitmek için evinden çıktı. Sokak üzerinde bulunan parkın yanından geçen yaşlı adam aniden sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldı. Ne olduğunu anlayamadan yerde kalan yaşlı adamı sokak köpekleri ısırdı. Kanlar içerisinde yerde kalan yaşlı adam köpeklerle boğuştuğu sırada yardımına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. Sokak köpeklerini uzaklaştırarak yaşlı adamı kurtaran vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede kolunun üç farklı yerinden dikiş atılan Çam, kuduz aşısı olduktan sonra taburcu oldu. Mahallelerinde çok fazla sayıda başı boş sokak köpeği olduğunu söyleyen Çam, belediye ekipleri köpekleri topladığında bir kaç vatandaşın buna karşı çıkarak ekiplere engel olduğunu öne sürdü.

Parkın yanından geçtiği sırada köpeklerin saldırısına maruz kaldığını söyleyen Veysel Çam, "Akşam saatlerinde evden dışarıya çıktığımda köpekler bana saldırmaya başladı. 2-3 diş atarak beni yere yatırdılar. Köpekler beni yerde ısırmaya devam ettiği esnada yardıma çevredeki vatandaşlar yetişti. Beni köpeklerin arasından alarak ambulans çağırdılar. Kolumun 3 yerinde dikiş var." ifadesinde bulundu.

"Benim yerimde bir çocuk olsa çocuğu paramparça ederlerdi"

Mahallerinde çok sayıda başıboş köpeğin olduğunu söyleyen Çam,"Sokaklarda o kadar fazla köpek var ki insanlar çocuklarını parka götüremiyor. Bütün parklarda köpekler var. Benim yerimde bir çocuk olsa çocuğu paramparça ederlerdi. Bu köpekleri bakan bir yer yok mu? Alıp götürsünler ve orada baksınlar. Bunlar bekçi köpeği değil, sokak köpeği. Bunlar herkesin başına bela olabilir, bugün bana yarın başkasına." diye konuştu.

Başıboş köpekler yaşlı adama saldırdı, hastanelik etti

Kaynak: İHA

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Başıboş köpekler yaşlı adama saldırdı, hastanelik etti

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