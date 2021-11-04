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Başıboş köpekler çocuğa böyle saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başıboş köpekler çocuğa böyle saldırdı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde başıboş köpeklerin yolda yürüyen çocuğa saldırması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde başıboş köpeklerin yolda yürüyen çocuğa saldırması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Tomarza ilçesinde başı boş şekilde gezen sokak köpekleri, 2. Etap Toki Konutları içerinde bir çocuğa saldırdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde karşısında başıboş köpekleri gören çocuk, kaçmaya çalışırken saldırıya uğradı. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, yere düşerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, yere düşen çocuğun yardımına koşarken o anlar saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. - KAYSERİ

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