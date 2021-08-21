Başı plastik bidona sıkışan köpeği belediye ekipleri kurtardı
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Başı plastik bidona sıkışan köpeği belediye ekipleri kurtardı

Başı plastik bidona sıkışan köpeği belediye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Soma ilçesinde içinde yemek artığı olan plastik bidona kafası sıkışan köpeği fark eden Soma Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri, çaresiz kalan köpeğin başından bidonu çıkararak rahat bir nefes almasını sağladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde içinde yemek artığı olan plastik bidona kafası sıkışan köpeği fark eden Soma Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri, çaresiz kalan köpeğin başından bidonu çıkararak rahat bir nefes almasını sağladı.

Soma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan 2 personel, belediyeye ait serada başı plastik bidona sıkışan köpeğe yardım eli uzattı.

Yemek ararken bulduğu plastik bidonun içinde bulunan yemek artıklarını yemeğe çalışan köpek, başı bidona sıkışınca çaresiz kaldı. Sıkışan başını bidondan kurtaramayan köpeğin yardımına ise park ve bahçeler ekipleri yetişti. Dikkatli bir şekilde köpeğin sıkışan başını bidondan çıkaran ekipler köpeğe mama ve su vererek onu serbest bıraktı. - MANİSA

Başı plastik bidona sıkışan köpeği belediye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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