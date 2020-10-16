BAŞHEKİM ÖZÇEKER'DEN MARKAR ESAYAN AÇIKLAMASI

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Esayan'ın hayatını kaybettiği hastanenin başhekimi açıklama yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Beşiktaş Gayrettepe'de tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Esayan'ın ölüm haber ini alan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve AK Parti İl Başkanı Şenocak hastaneye gelerek bilgi aldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından Esayan'ın cenazesi buradan alınarak Fatih Kumkapı'da bulunan Meryem Ana Kilisesi morguna götürüldü. Esayan'ın ölümüyle ilgili açıklama yapan hastanenin Başhekimi Okan Özçeker, "Mayıs 2019 yılında mide adenokarsinom dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu. Yaklaşık 1,5 yıldan beri ileri tetkik ve tedavisi devam ediyordu. Maalesef bu gün sabah itibariyle solunumun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Akşam 17.50 sıralarında yapılan bütün müdahalelere rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Türk milletinin, ailesinin, sevdiklerinin hepimizin başı sağ olsun Allah rahmet eylesin" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da Esayan'ın ölümüyle ilgili olarak, "Gerçekten üzüntümüz büyük. En kritik süreçlerde en önemli kararlarla milletimizin yanında oldu. Uzun süredir tedavi süreci sürdü. Biz bugün üzüntülüyüz. Güler yüzlü AK Parti'ye, davasına büyük katkısı olan bugün aramızdan ayrıldığı bir gün. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. İnşallah ailesiyle beraber defin sürecini yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı