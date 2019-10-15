Başhekim Mustafa Karabulut, görevine başladı

15.10.2019 09:28

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzm. Dr. Mustafa Karabulut, görevine başladı.

Malatya Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı olarak görevini sürdürürken Sağlık Bakanlığı tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzm. Dr. Mustafa Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık hizmeti konusunda yerine getirilecek bütün proje ve çalışmalarda ilçe halkına yararlı adımların atılmasında gerekli çabayı göstereceğini söyledi.

Karabulut, başhekimliğin yanı sıra haftanın belirli günlerinde poliklinik hizmetlerine de devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA