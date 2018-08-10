Başbakanı, Hitler Kostümüyle Protesto Etti

BBC'nin haberine göre, ülkenin güney eyaleti Andhra Pradeş milletvekili 67 yaşındaki Naramalli Sivaprasad, Hitler gibi giyinerek dikkat çekmek istediğini belirterek, eyaletinin gelişimi için daha fazla fon ayrılmasını talep ettiğini söyledi.

Telegu Desam Partisi (TDP) üyesi Sivaprasad, Hitler gibi giyinip Başbakan Modi'ye mesaj vermek istediğini dile getirerek, Modi'nin Andhra Pradeş'e daha fazla fon ayrılmasıyla ilgili verdiği sözü yerine getirmediğini ifade etti. Eski bir oyuncu olan Sivaprasad daha önce de çiftçi, Hindu tanrısı, guru ve kadın kıyafetleriyle parlamentoya gelmişti.

Narendra Modi