Başbakan Yıldırım Azerbaycan'da

Başbakan Binali Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Nazım İbrahimov, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi Eş Başkanı ve eski Letonya Cumhurbaşkanı Varia Vike Freiberga ile eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç ve eski Bosna Hersek Başbakanı Zlatko Lagumdzija'yı kabul etti.

Fairtmont Otel'deki kabuller, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Azerbaycan'ın uluslararası alanda diyaloğu teşvik eden Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin başarılı çalışmalarının takdirle izlendiği ifade edildi.

Böyle kapsamlı ve prestijli bir etkinliğe yapılan ev sahipliği için tebriklerin dile getirildiği kabulde, 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmaktan duyulan mutluluk ifade edildi.