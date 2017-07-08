Başbakan Yardımcısı Kaynak Açıklaması
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Şuanda küresel dünyanın gittiği yön itibari ile çocuklarımızı televizyona mahkum eden bilgisayar başına mahkum eden bir dönemde kültürümüzü yaşayan kültür haline getirecek böyle çalışmalar gerçekten de yarınlarımıza yatırımlarımızdır.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Şuanda küresel dünyanın gittiği yön itibari ile çocuklarımızı televizyona mahkum eden bilgisayar başına mahkum eden bir dönemde kültürümüzü yaşayan kültür haline getirecek böyle çalışmalar gerçekten de yarınlarımıza yatırımlarımızdır." dedi.
Kaynak, Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu Belediyesi Tematik Mutfak Müzesi açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ı geleceğe taşıyacak önemli bir eserin içinde olduklarını söyledi.
Kahramanmaraş'ın Anadolu'da tarihin en kadim kentlerinden biri olduğunu belirten Kaynak, "Bir şehre o vasfı veren, her hangi bir yerden farklı kılan her şeyiyle, mimarisiyle, yemek kültürüyle, mutfak kültürüyle, kılık kıyafetiyle her şeyiyle farklı kılan işlerin bütününe o şehrin kültürü diyoruz. Şuanda küresel dünyanın gittiği yön itibari ile çocuklarımızı televizyona mahkum eden bilgisayar başına, laptop başına, tablet başına mahkum eden bir dönemde kültürümüzü yaşayan kültür haline getirecek böyle çalışmalar gerçekten de yarınlarımıza yatırımlarımızdır." diye konuştu.
Kentte yapılan Demirciler Çarşısı ve Kapalı Çarşı gibi restorasyon çalışmalarının Kahramanmaraş'a tarihi kent hüviyetini yeniden kazandırdığı dile getiren Kaynak, aslında bunun bir de ekonomisinin oluşmakta olduğunu belirtti.
Türkiye'ye gelen ve Türkiye'nin kültürünü merak eden her turistin destinasyonunda Mardin ve Gaziantep'in bulunduğuna dikkati çeken Kaynak, Kahramanmaraş'ın hem Hititlerden beri bir merkez hem de Mezopotamya'nın, Kilikya'nın, Orta Anadolu'nun, Ortadoğu'nun kavşak noktası olduğunu, buna uygun da kültürlerin oluştuğunu söyledi.
Kaynak, Kahramanmaraş'ın bir beylik merkezi olduğunu vurgulayarak, "Kahramanmaraş ev mutfağı aslında kendine has özellikler taşıyan bir mutfaktır. Restoran mutfağımız çok zengin olmayabilir ama esnaflarımızın kendi geliştirdikleri mutfak, evde annelerimizin kendi annelerinden öğrenerek geliştirdikleri mutfak hakikaten çok zengin ve değerli." dedi.
AK Parti hükümetlerinin kültüre yatırım yaptığının altını çizen Veysi Kaynak, şunları kaydetti:
"Gerçekten son yıllarda AK Parti hükümetlerinin yaptığı en önemli işlerden biri olarak bu tarihe ve kültüre sahiplenme olarak görüyorum. Kahramanmaraş tarihinini ve kültürünü ayağa kaldırmak zorundayız. Aksi takdirde bütün bölgenin kültürünün başka yerlere kaptırma riskiyle karşı karşı karşıyayız. Kahramanmaraş hükümetimiz tarafından yapılan havaalanı, kara yolu ulaşımı ve hızlı tren ulaşımıyla bir yandan bu altyapıyı sağlarken bir yandan belediyelerimizin bu çalışmaları hakikaten bizim destinasyon için önemli bir hadise olacaktır. Ancak şunu asla unutmamalıyız, burası sadece turistler için değil kendi gelecek nesillerimiz için önemlidir."
Başbakan Yardımcısı Kaynak, müzede, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Nursel Reyhanlıoğlu, Uğur Dilipak, İlker Çitil ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir ile incelemelerde bulundu.
Kaynak, yemek uzmanı Sahrap Soysal'dan da bilgi aldı.