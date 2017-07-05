Başbakan Şerif'in Ailesi Hakkındaki Yolsuzluk İddiaları

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı Meryem Şerif, kendisi ve bazı aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak için kurulan Ortak Soruşturma Komisyonunun (JIT) karşısına çıktı.



Komisyonda yaklaşık 2 saat boyunca "off-shore şirketleri aracılığıyla Londra'da gayrimenkuller satın aldığına" ilişkin iddiaları yanıtlayan Şerif, ardından medyaya yaptığı açıklamada "Bana sorulan her soruya cevap verdim. Ortak Soruşturma Komisyonu'na bana ve aileme dair iddiaların ne olduğunu sorduğumda ise buna bir yanıt vermediler." dedi.



Pakistan Anayasa Mahkemesi, ülkedeki Panama Belgeleri ve Şerif ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere 6 kişiden oluşan bir komisyon kurulması kararı almıştı.



Ülkenin 2 istihbarat kuruluşundan temsilcilerin de bulunduğu JIT, daha önce Şerif'in iki oğlu, kardeşi ve iki yakın çalışma arkadaşını sorgulamıştı.



JIT'nin 10 Temmuz'da raporunu neticelendirip Anayasa Mahkemesine sunması bekleniyor.



Merkezi Panama'da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait 11,5 milyon sayfalık belgenin sızdırılmasının ardından Başbakan Şerif'in 4 çocuğundan 3'ünün off-shore şirketleri aracılığıyla Londra'da gayrimenkuller satın aldıkları ileri sürülmüştü.



Pakistan yasalarında off-shore şirketine sahip olmak yasaklanmasa da muhalefet, bu paranın "rüşvet ve yolsuzluk" ile elde edildiğini öne sürüyor.