Başarıya giden yolda motivasyonun önemi konuşuldu

05.11.2019 13:08

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDRM) tarafından yaşam becerileri eğitimleri kapsamında düzenlenen "Başarıya Giden Yolda Motivasyon" başlıklı seminer düzenlendi.



Kongre Merkezi Mavi Salon'da gerçekleştirilen ve PDRM'de uzman psikolojik danışman olarak görev yapan Öğretim Görevlisi Doktor Ferhat Bayoğlu'nun verdiği seminere, çok sayıda lisans ve yüksek lisans öğrencisi katıldı. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitim hayatında da motivasyonun çok önemli bir etken olduğunu belirten Öğr. Gör. Dr. Ferhat Bayoğlu, "Motivasyon, ihtiyaçlarını karşılamak için insanı harekete geçiren bir güçtür ve bu güç bazen kendi içimizden gelebilir. Bu şekline içsel motivasyon diyoruz. Bazen ise dışsal faktörler ile bu gücü sağlayabiliriz. İçsel motivasyonun daha önemlidir ve içsel motivasyon için kişilerin öncelikle ihtiyaçlarının, önceliklerinin farkında olması ve bu motivasyonu etkileyen unsurların göz önünde bulundurması önemlidir" ifadelerini kullandı.



Motivasyonu arttırmak için kişilerin öncelikle bir amacının olması gerektiğinden bahseden Öğr. Gör. Dr. Ferhat Bayoğlu sözlerine şöyle devam etti:



"Öncelikle amaç ve hedef olmaksızın motivasyondan bahsedemeyiz. İkincisi olarak ise ihtiyaçlar motivasyonu başlatmak konusunda önemli. İhtiyaçların farkında olmak, bu ihtiyaçları karşılamak için sağlıklı yollarla ve etkin çabalarla, somut davranışlarda bulunmak oldukça önemli." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA