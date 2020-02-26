: Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu

26.02.2020 00:55 | Son Güncelleme: 26.02.2020 00:57

Show TV'nin 3. sezonunda da büyük ilgi gören dizisi Çukur'un ekibine yeni bir oyuncu daha katıldı.

Sinan Öztürk'ün yönettiği, güçlü kalem Gökhan Horzum'un da yazdığı Çukur'un kadrosuna başarılı oyuncu Uğur Aslan katıldı.

DİZİDE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

4. sezonunda da seyirciyle buluşması planlanan Çukur'da Uğur Aslan "Emir" karakterine hayat verecek. Emir diziye ailesiyle beraber katılacak ve dengeleri değiştirecek.

UĞUR ASLAN KİMDİR?

9 Şubat 1972 yılında dünyaya gelmiştir. Özellikle izleyiciler onu Kara Sevda dizisinde tanımıştır.

OYNADIĞI DİZİLER

Beşinci Boyu, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest, Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol almıştır. Şimdi ise Show TV'nin Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur dizisinde rol alacaktır.

Haber Videosu