Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Haberler » Magazin » Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu - Magazin

Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu

Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Show TV'nin 3. sezonuyla ekrana gelen sevilen dizisi Çukur'un kadrosuna dahil oldu.

26.02.2020 00:55 | Son Güncelleme: 26.02.2020 00:57
Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu

Show 'nin 3. sezonunda da büyük ilgi gören dizisi 'un ekibine yeni bir oyuncu daha katıldı.

Sinan Öztürk'ün yönettiği, güçlü kalem Gökhan Horzum'un da yazdığı Çukur'un kadrosuna başarılı oyuncu Uğur Aslan katıldı.

DİZİDE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

4. sezonunda da seyirciyle buluşması planlanan Çukur'da Uğur Aslan "Emir" karakterine hayat verecek. Emir diziye ailesiyle beraber katılacak ve dengeleri değiştirecek.

UĞUR ASLAN KİMDİR?

9 Şubat 1972 yılında dünyaya gelmiştir. Özellikle izleyiciler onu dizisinde tanımıştır.

OYNADIĞI DİZİLER

Beşinci Boyu, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest, Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol almıştır. Şimdi ise Show TV'nin Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur dizisinde rol alacaktır.


Haber Videosu

: Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler