Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı
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Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı

12.03.2021 07:54 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:19

Star TV'de yayınlanan Akrep dizisinde Fikret rolünü oynayan Bekir Aksoy, senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Başrol oyuncularından Bekir Aksoy, sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk'ün paylaştığı Akrep dizisi 11 Mart Perşembe akşamı 14. son bölümüyle ekrana geldi. Dizide Ferda'nın avukat olan kızının babası olan ve kendisini yıllar önce terk eden Çağdaş Onur Öztürk'ün canlandırdığı Ahmet Karadağ, geri dönerek her şeyi alt üst etti.

FİKRET'E İŞKENCE YAPIP ÖLDÜRDÜ

Ferda'ya kendini affettirmek ve kızını da bulmak isteyen mafya babası Ahmet, şirket hisselerinin satışını kabul etmeyen Fikret'i kaçırdı. Fikret'e işkence yaptıran Ahmet daha sonra ise hisselerin satış sözleşmesini zorla imzalattı. Ancak Ahmet imzadan sonra ise Fikret'i öldürttü.

Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı

FERDA GÖZALTINA ALINDI

Final sahnesinde Perihan'ın Fikret'in ölümünden dolayı şüpheli olarak polise söylediği Ferda ise kızlarının önünde polisler tarafından gözaltına alındı.

Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı

"FİKRET'E SON BAKIŞIMIZ"

Dizinin başrol oyuncularından Bekir Aksoy ise dün akşam yayınlanan bölümle diziye veda etmiş oldu. Sosyal medya hesabı Instagram'dan veda paylaşımı yapan başarılı oyuncu, "Bu hafta benim de, sizin de Fikret 'e son bakışımız. Teşekkür ederim sevginiz ve desteğiniz için. İnşallah en yakın zamanda başka projelerde tekrar görüşmek üzere. Bu arada sevgili arkadaşlarımı yalnız bırakmadan izlemeye devam edelim lütfen. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı
Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı
Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı
Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı
Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı
Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı
Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı
Haber Yorumları (3)
FİLMSEVER: ne kadar amatörce bir dizi
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
MERVE EFE: Amatörce dediğiniz dizide yıllarıni sinemaya vermiş en başta demet akbağ Bekir Aksoy evrim Alasya gibi usta isimler var emeğe saygı duymak gerekir diye düşünüyorum
1 Yayından Kaldır
MEDYA UZMANI: Yakinda tümden kapanır dükkan , meraklanmayın
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500
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