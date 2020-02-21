Başarılı oyuncu, ayrıca özel konuk olarak davet edildi

21.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:25

Urgancıoğlu, Latin Amerika'nın en prestijli müzik ödüllerinden biri olan ve John Travolta ile Ricky Martin'in de sahneye çıktığı Premio Lo Nuestro'da ödül takdim etti.

Rol aldığı sayısız diziyle unutulmaz karakterlere imza atan ve Ay Yapım imzalı 'Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu ile dizinin yayınlandığı ülkelerde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kaan Urgancıoğlu, ABD'de yayın yapan Univision kanalının özel misafiri olarak geçtiğimiz günlerde Miami'ye gitti. Başarılı oyuncu, Latin Amerika'nın en büyük müzik ödüllerinden biri olan Premio Lo Nuestro'da ödül takdim etti. 'Mariachi' dalındaki ödülü sunan Urgancıoğlu, takdimi İspanyolca dilinde yaparak hayranları tarafından büyük beğeni topladı ve uzun süre alkışlandı.

Aynı zamanda görkemli şovlara imza atılan ödül töreninde oyuncu, John Travolta ve Ricky Martin gibi kendi alanlarının efsane isimleriyle aynı sahneyi paylaşmış oldu.

Urgancıoğlu'nun Miami'deki tek durağı ödül töreni olmadı. Sevilen oyuncu, ABD'de İspanyolca dilinde yayın yapan Univision'ın izlenme rekorları kıran 'Mira Quien Baila' adlı dans yarışmasına da konuk olarak katıldı. 'Amor Eterno' ismiyle yayınlanan 'Kara Sevda'nın hayranlarıyla bir araya gelen Urgancıoğlu, stüdyoyu dolduran izleyicilerle fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Miami'de bulunduğu süre zarfında pek çok yabancı basın mecrasına da röportaj veren oyuncu, çok yakında Netflix Türkiye'nin 3. orijinal yapımı olan 'Aşk 101' ile izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler