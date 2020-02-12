Başarılı öğretmenler belgelerini aldı

12.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:51

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaptıkları projelerle başarılı olan öğretmenlere başarı belgesi verildi.



Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Yaptıkları projelerle ilçemize katkı sağlayan ve alanlarında başarılı olan öğretmenlerimize başarı belgelerini verdik. Bu kapsamda, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan "Altıntaş Proje Yazarak Avrupa'ya Açılıyor" isimli projenin hazırlanmasında katkı sağlayan Mustafa Kemal Ortaokulu Müdür Vekili Tuba Sinan ve aynı okulda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Güler Saraç'a, Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu'nda "Türkçe Koridoru" ve "Drama Sınıfı" oluşturulmasında katkı sağlayan Müdür Yardımcısı Elif Sülün ve Türkçe Öğretmeni Hanife Berberoğlu'na, İstiklal İlkokulunda "Robotik Kodlama Atölyesi" ve "Okul Kütüphanesi" oluşturulmasında katkı sağlayan Okul Müdürü Davut Yavuz ve Müdür Yardımcısı Güven Koçak'a, Zafer İlkokulunda "Anca Beraber Kanca Beraber" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında sunduğu katkılardan dolayı Okul Müdürü Serdar Taşoğlu ve Müdür Yardımcısı Mehmet Akkaya'ya teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA