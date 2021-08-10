Başarılı kayısı üreticileri plaketle ödüllendirildi
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Başarılı kayısı üreticileri plaketle ödüllendirildi

Başarılı kayısı üreticileri plaketle ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde 145 üretici içerisinde dereceye giren Darendeli kayısı üreticilerine plaket verildi.

Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde 145 üretici içerisinde dereceye giren Darendeli kayısı üreticilerine plaket verildi.

Malatya'da başarılı kayısı üreticileri için Darende Ziraat Odası'nda plaket verme programı düzenlendi. Plaket programında konuşan Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, oda olarak başarılı üreticileri ödüllendirmek istediklerini belirtti.

Karaca, "Kayısının başkenti Malatya'da kayısı denilince ilk cins olarak Hacıhalil oğlu gelir. Darende olarak Hacıhalil oğlu cinsinde bir birincilik bir de ikincilik aldık. Kaba aşıda da ikincilik ödülünü aldık. Balaban mahallemizdeki çiftçilerimizin başarıları bizleri gururlandırdı. Ziraat Odası olarak teşekkür ediyor, başarıların devamını diliyorum" dedi.

Balaban Mahallesi Muhtarı Cemal Çelebi ise başarılarının tesadüf olmadığını söyleyerek, "24'üncüsü düzenlenen Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında 145 üreticinin katılımıyla gerçekleştirilen Kayısı Yarışmasında ilçemiz Darende ve Balabanlı kayısı üreticilerimizin başarısından gurur duyduk. Ödüllerin yüzde 50'sini almayı başardık" ifadelerini kullandı.

Kayısı üreticisi İsmail Özdemir ise, "1999 dan bu güne kadar yarışmalara katılıyorum ve her yarışmada ödüller aldım. Kardeşlerimle birlikte Darende'yi ve Balabanı başarılı bir şekilde temsil ediyoruz İnşallah bu başarılar devam eder" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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