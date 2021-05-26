Başakşehir Şehir Hastanesi'nde ilk kez 3 yaşındaki çocuğa "ERCP" tedavisiyle uygulandı

Başakşehir Şehir Hastanesi'nde ilk kez 3 yaşındaki çocuğa "ERCP" tedavisiyle uygulandı Safa kesesi yolunda taş bulunan 3 yaşındaki ağızdan girilerek safra kesesine ulaşılan ERCP yöntemi ile sağlığına kavuştu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesinde safra kesesi yolunda taş bulunan 3...

Başakşehir Şehir Hastanesi'nde ilk kez 3 yaşındaki çocuğa "ERCP" tedavisiyle uygulandı

Safa kesesi yolunda taş bulunan 3 yaşındaki ağızdan girilerek safra kesesine ulaşılan ERCP yöntemi ile sağlığına kavuştu

İSTANBUL - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesinde safra kesesi yolunda taş bulunan 3 yaşındaki çocuk ERCP (Endoskopik Retrograt Kolanjio Pankreotografi) ile tedavi edildi. Özel cihazlarla ağızdan girilerek safra kesesine ulaşan doktorlar, yöntemi ilk olarak 3 yaşındaki bir çocuğa uyguladı.

Bayburt'ta yaşayan Merve Gül, sarfa kesesi yolunda taş bulunan 3 yaşındaki çocuğunun tedavisi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerde 3 yaşındaki çocuğun safra kesesi yolunda taş ve tıkanıklık olduğu görüldü. Minik çocuğu muayene eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Bektaş, safra kesesindeki tıkanıklığın ERCP yöntemiyle tedavi edilebileceğine karar verdi. Özel endeskopi cihazlarıyla ağızdan girilerek safra kesesine ulaşılan yöntem, 3 yaşındaki bir hasta için ilk kez uygulandı. Başarılı geçen operasyonla minik çocuğun safra kesesindeki tıkanıklık tedavi edildi.

"2006'dan beri bu işlemi yapıyorum ancak bugün heyecanlandım"

Hastanede operasyonu yöneten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Bektaş operasyon ile ilgili, "Bugün 3 yaşında olan bir erkek çocuğa endoskopik bir işlem olan ERCP yöntemi ile safra yolundaki tıkanıklığı açtık. Burası genel cerrahi endoskopi ünitesi pandemi döneminde ayda yaklaşık 70 tane işlem yapıyoruz. Genelde erişkinlere yapıyoruz ama daha önce 7 ila 5 yaşlarındaki küçük çocuklara bu işlemi yapmıştık bugün yapmış olduğumuz işlemin özelliği 3 yaşındaki bir erkek çocuğuna safra yollarında çamur ve taş nedeniyle bu işlemi yaptık. Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesinde bu yaşta yaptığımız en küçük hastamız. İşlem başarılı oldu kanala girip görüntüleme yapabildik. Bu bize şunu sağladı 3 yaşındaki çocuklara bile erişkinlerde kullandığımız ERCP'yi çok rahat yapabiliyoruz. Ben 2006 dan beri bu işlemi yapıyorum ancak ilk defa bu yaşta bir çocuğa bu işlemi yaptım heyecan vardı tabi ki" İfadelerini kullandı.

"Endişelerimiz vardı ancak başarılı geçti"

Tedavi gören çocuğun annesi Merve Gül ise, "Biz bu hastaneye Bayburt'tan geldik. Çocuğumuzun sancıları vardı ve sarılığa çevirecekti hastalığı artık. Güvenimizi de boşa çıkartmadılar. Gerek hemşireler, gerek hocalar bize çok yardımcı oldular. Hastane gerçekten çok güzel bir hastane tertemiz ve mükemmel ilgi alaka var. Biz çok tedirgindik aslında bizi gerçekten rahatlattılar ve çok sevindik." Şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak