Başakşehir-PGS Maçı saat kaçta? Hangi kanalda, ne zaman oynanacak? Başakşehir-PGS Canlı izle! Başakşehir-PGS muhtemel 11'ler kimlerdir?
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Başakşehir-PGS Maçı saat kaçta? Hangi kanalda, ne zaman oynanacak? Başakşehir-PGS Canlı izle! Başakşehir-PGS muhtemel 11'ler kimlerdir?

08.12.2020 21:44 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:48
Başakşehir-PGS Maçı saat kaçta? Hangi kanalda, ne zaman oynanacak? Başakşehir-PGS Canlı izle! Başakşehir-PGS muhtemel 11'ler kimlerdir?

Şampiyonlar Ligi'nde gözler bu akşam Paris'te PSG ile temsilcimiz Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmada olacak. Şampiyonlar Ligi'nde gözler bu akşam Paris'te PSG ile temsilcimiz Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmada olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gözler bu akşam Paris'te PSG ile temsilcimiz Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmada olacak. Şampiyonlar Ligi'nde gözler bu akşam Paris'te PSG ile temsilcimiz Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmada olacak. İşte detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR-PSG MAÇI

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına konuk olacak. Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

PSG-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN OYNANACAK?

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

PSG-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kurzawa, Bakker, Rafinha, Gueye, Herrera, Di Maria, Kean, Mbappe

Başakşehir: Mert, Rafael, Ponck, Epureanu, Mbombo, Berkay, İrfan, Mahmut, Visca, Deniz, Demba Ba

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