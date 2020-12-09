Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi

Dün oynanan Paris Saint Germain - Başakşehir maçında ırkçılık yapan 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Webo hakkındaki skandal sözleri akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamayı getirdi. Erdoğan'ın "Irkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır, yoktur" sözlerini tüm salon ayakta alkışlamıştı.

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Olayların ardından Medipol Başakşehir, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. UEFA'nın aldığı kararla ırkçı söylemlerde bulunan 4. hakem görevden alındı. Karşılaşma 9 Aralık Çarşamba akşamı kaldığı yerden devam edecek.

"HER ETNİK UNSUR, KENDİ UNSURUYLA İFTİHAR EDEBİLİR"

Öte yandan Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalının yankıları sürerken akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında ırkçılık ile ilgili yaptığı açıklamalar geldi. Erdoğan'ın salonda ayakta alkışlanan sözleri şu şekildeydi:

"Irkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır, yoktur. Her etnik unsur, kendi etnik unsuruyla iftihar edebilir. Türk de eder, Kürt de eder, Laz da eder, Çerkez de eder, Roman da eder; ama cılık cılık etmez. Türkiye Cumhuriyeti, 81 milyon vatandaşımızın tamamının ortak devleti olduğuna göre sembolik unsurlarımızın da hepimizi kucaklaması gerekir. Bizim rabiamız tam da bu anlayışın ifadesidir."