Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı
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Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı

04.10.2020 13:56 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:59
Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Başakşehir Belediyesi tarafından can dostlara hizmet verecek olan Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Başakşehir Belediyesi tarafından can dostlara hizmet verecek olan Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Daha önce Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile insanlarımız için Avrupa'nın en büyük hastanesini kurmuştuk. Şimdi de hayvanlarımız için çok güzel bir hastanenin temelini atıyoruz" dedi.

"Sadece bir gün değil her gün" sloganıyla Başakşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde can dostlar için inşa edilecek olan Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı. Sokak hayvanlarının her türlü tedavi ve bakımlarının yapılacağı merkez, bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 5 bin 300 metrekare alanda inşa edilecek.

"Yaklaşık altı aylık bir süre içerisinde hastanemizi açacağız" diyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü anlamlı bir törenle dostlarımız için faaliyette bulunuyoruz. Daha önce Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle insanlarımız için Avrupa'nın en büyük hastanesini kurmuştuk. Şimdi de hayvanlarımız için çok güzel bir hastanenin temelini atıyoruz. Yaklaşık altı aylık bir süre içerisinde hastanemizi açacağız. Merkezimiz bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 5 bin 300 metrekarelik bir alana kuruldu. Burada hayvanlarımız her türlü imkana sahip olacak. Bizler bu merkezi can dostlarımız için hızlıca açıp, tüm ihtiyaçlarını burada karşılamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"İLÇEMİZİN 33 NOKTASINA HAYVAN BESLEME ALANLARI OLUŞTURDUK"

İnşa edilecek hastane ile hayvanların bütün ihtiyaçlarını karşılamış olacaklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İlçemizin 33 noktasında hayvanlarımız için besleme alanları oluşturuldu. Hayvanseverlerle birlikte bizlerde elimizden geldiğince hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Şimdi ise hastanemiz ile bütün ihtiyaçları karşılamış olacağız. Sadece Başakşehir'in değil diğer ilçelerden de gelenlerin ihtiyaçlarının karşılanacağı bir merkez olacak."


Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı
Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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